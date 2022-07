Šrilanške varnostne sile razgnale protivladne protestnike

Kolombo, 22. julija - Šrilanške varnostne sile so uničile glavni protivladni protestni tabor, ki so ga protestniki postavili pred predsedniško palačo v prestolnici Kolombo, iz zgradbe pa razgnale vse protestnike. Po navedbah šrilanške policije naj bi bili v akciji varnostnih sil ranjeni dve osebi, devet protestnikov pa so varnostne sile aretirale.