Divje živali se bodo postopno vrnile na požgani Kras

pripravila Rosana Rijavec

Kostanjevica na Krasu, 29. julija - Ob požaru na goriškem Krasu so območje zapustile vse divje živali, ki jim je to uspelo, ostale pa so poginile. Med slednjimi so predvsem majhne živali, ki pred ognjenimi zublji niso mogle pobegniti, je v pogovoru za STA povedal vodja Območne enote Zavoda za gozdove v Sežani Boštjan Košiček. Po umiritvi razmer se bodo živali postopno začele vračati.