Na italijanskem Krasu zaradi požara pričeli z evakuacijami

Gorica, 28. julija - Zaradi ponovnega izbruha požara na Krasu so v več krajih na italijanski strani meje danes pričeli z evakuacijami. Samo iz vasi Vrh južno od Gorice so doslej na varno spravili 400 ljudi. Goriški župan Rodolfo Ziberna je medtem izrazil sum, da so bili nekateri požari namerno podtaknjeni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.