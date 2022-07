Urad za oskrbo migrantov: Azilni dom na Viču povečal zmogljivosti

Ljubljana, 27. julija - Urad za oskrbo in integracijo migrantov se je odzval na opozorila nevladnih organizacij in civilnih pobud o tem, da naj bi bile razmere v azilnem domu na Viču zaskrbljujoče in da so zmogljivosti močno presežene. Kot so ob tem pojasnili, so te v zadnjem obdobju povečali na okoli 350 oseb, saj so organizirali dodatne prostore za nastanitev.