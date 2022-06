Ob svetovnem dnevu beguncev pozivi k solidarnosti in zaščiti ljudi, ki morajo bežati

pripravil Aleš Kocjan

Ženeva/Ljubljana/Novo mesto, 20. junija - Ob svetovnem dnevu beguncev, ki ga obeležujemo danes, so mednarodne in domače organizacije, ki se ukvarjajo s to problematiko, pozvale k solidarnosti z begunci in k njihovi zaščiti. Opozarjajo, da je z vojno v Ukrajini število ljudi, ki morajo bežati od doma, zelo poskočilo, kar zahteva ustrezne politike.