Slovenec v kombiju nezakonito prevažal 21 tujcev

Koper, 24. junija - Policisti so v sredo pri Senožečah ustavili kombi s slovenskimi registrskimi številkami, ki ga je vozil 46-letni državljan Slovenije. Ugotovili so, da je v kombiju prevažal 21 oseb, ki so v državo vstopile nezakonito. Policisti so voznika s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor, so sporočili s policije.