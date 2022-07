V Postojni nastanitveni center za 120 državljanov Ukrajine

Postojna, 8. julija - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi nastanitvenega centra za ukrajinske državljane v Postojni. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost po seji, bo nastanitveni center sprejel 120 državljanov Ukrajine. Vanj bodo namestili prosilce za začasno zaščito in osebe, ki so status začasne zaščite že pridobile.