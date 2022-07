Pelješki most uradno odprli, promet stekel

Zagreb, 26. julija - Na Hrvaškem so danes slovesno odprli 2,4 kilometra dolg Pelješki most, po katerem je nato stekel promet. Most zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države in tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima BiH dostop do Jadranskega morja. Gre za največji infrastrukturni projekt države, financiran iz evropskih skladov.