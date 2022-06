Pod pelješkim mostom danes zaplula prva križarka

Neum, 23. junija - Pod pelješkim mostom je danes zjutraj zaplula prva križarka in se zasidrala v Neumu v Bosni in Hercegovini. Križarka Bollete je največja ladja v zgodovini, ki je priplula v morske vode BiH. Prebivalci Neuma so ladjo, na kateri je več kot 1000 potnikov, pričakali z nasprotovanjem, ker da ogroža morski ekosistem, poroča bosanski časnik Dnevni Avaz.