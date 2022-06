Pelješki most dobil ime, uradnega datuma odprtja še ne

Zagreb, 14. junija - Pelješki most je uradno dobil ime - Pelješac. Kdaj ga bodo odprli za promet, še ni znano, saj še vedno niso dokončali povezovalnih cest. Po dosedanjih informacijah bodo avtomobili čez most lahko začeli voziti v drugi polovici julija, ko bo most odprt, pa bi lahko postal tudi nova turistična zanimivost, piše hrvaški tednik Nacional.