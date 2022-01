Gradnja mostu na Pelješac končana

Zagreb, 29. januarja - Po natanko 1277 dneh se je sredi tedna končala gradnja mostu na Pelješac, zdaj poteka še tehnični pregled. Cesto, ki povezuje most in Jadransko magistralo, bodo za promet odprli to poletje, dela na drugih povezovalnih cestah pa bodo končana predvidoma do konca leta 2022, so sporočili iz družbe Hrvatske autoceste.