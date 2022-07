Nad požar na Krasu že s helikopterji in letali, prihajajo tudi romunska letala

Kostanjevica na Krasu, 23. julija - Obsežen požar na goriškem Krasu, ki se tudi čez noč ni umiril, so davi začeli gasiti s šestimi helikopterji, letalom pilatus, pa tudi hrvaškim kanaderjem. Usmerjeni so predvsem proti Trstelju in za zaščito Renč ter zaselkov in krajev na gozdnatih območjih vznožja Krasa, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite.