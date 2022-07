Na območju občin Miren-Kostanjevica in Komen morajo vodo prekuhavati

Sežana, 21. julija - Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike vode iz Brestoviškega vodovoda na območju občin Miren-Kostanjevica in Komen, da zaradi povečanih odvzemov vode za gašenje prihaja do občasnih prekinitev dobave vode pri uporabnikih. Za uporabo v prehranske namene je treba vodo prekuhavati.

Kot so zapisali, je treba vodo za uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati zaradi nihanj tlaka in občasnih izpadov oskrbe. Voda naj vre tri minute po predhodnem filtriranju. Ukrep do preklica velja za vsa naselja v občinah Komen in Miren-Kostanjevica.