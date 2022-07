Razmere na goriškem Krasu se znova zaostrujejo, požar že presega 2000 hektarov

Kostanjevica na Krasu, 21. julija - Na goriškem Krasu je zaradi požara že peti dan zapored stanje izredno resno. Trenutno so aktivna predvsem tri požarišča, vsa na lokacijah požarov v prejšnjih dneh. Poteka evakuacija treh vasi, in sicer Temnice, Vojščice in Novela. Požar po prvih ocenah že presega velikost 2000 hektarov, je za STA povedal poveljnik CZ Srečko Šestan.