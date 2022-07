V hrvaški Istri od ponedeljka v veljavi omejitev porabe vode prve stopnje

Pulj, 15. julija - V hrvaški Istri bo s ponedeljkom stopila v veljavo omejitev porabe vode prve stopnje. To pomeni, da bo pitno vodo prepovedano uporabljati za pranje vozil in javnih površin, kot tudi za zalivanje zasebnih in javnih zelenih površin ter za tuširanje na plažah in kopališčih. Izjema bodo le tržnice in ribarnice, poroča hrvaška tiskovna agencije Hina.