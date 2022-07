Ukrepi varčevanja z vodo v Istri za zdaj uspešni, a napoved ne dopušča optimizma

Koper, 11. julija - Ukrepi za varčevanje z vodo, ki so jih sprejeli istrski župani, kažejo pozitivne učinke, a vremenska napoved za prihodnje dni ne dopušča optimizma. Edini način, da se izognejo dodatnim omejitvam in redukcijam, je varčevanje z vodo, so po današnjem sestanku s predstavniki Civilne zaščite slovenske Istre sporočili iz Rižanskega vodovoda Koper.