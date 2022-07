Rižanski vodovod: Pomanjkanje vode v Istri najhujše v 35 letih

Koper, 15. julija - Skupščina javnega podjetja Rižanski vodovod je uvedla dodatne ukrepe po občinskem odloku iz 1987, ko so morali v Slovenski Istri zaradi pomanjkanja vode zadnjič zapreti pipe. Po prepovedi uporabe pitne vode za kmetijske namene so zdaj še druge gospodarske subjekte pozvali k znižanju porabe za 30 odstotkov. Razmere so torej najslabše v 35 letih.