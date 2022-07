Nepridipravi v Kopru ponoči vklapljajo zalivalne sisteme

Koper, 8. julija - Občine slovenske Istre so v torek sprejele popolno prepoved vse nenujne rabe vode, zato so javna in komunalna podjetja izklopila vse zalivalne sisteme na javnih površinah. A nekdo ponoči vanje namerno vdira in vklaplja zalivanje zelenic, so ugotovili v koprski Marjetici. Vandalizem je prijavila policiji, so sporočili iz koprske občine.