Vrhovno sodišče in orožje izboljšujeta obete demokratov pred letošnjimi kongresnimi volitvami

New York, 15. julija - Zadnje odločitve vrhovnega sodišča ZDA na čelu z ukinitvijo pravice do umetne prekinitve nosečnosti in niz strelskih pokolov v ZDA so nekoliko izboljšali obete demokratske stranke, da ohrani večino v obeh domovih kongresa po novembrskih kongresnih in drugih volitvah sredi predsedniškega mandata, ugotavlja nekaj zadnjih anket.