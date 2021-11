Torkove volitve v ZDA razveselile republikance, razočarale demokrate

New York, 3. novembra - Demokrati so na torkovih volitvah v ZDA izgubili pomemben guvernerski položaj v Virginiji, kar se jim lahko zgodi tudi v New Jerseyju, kjer glasove v presenetljivo tesni tekmi za guvernerja še preštevajo. Od vseh državnih in lokalnih volitev po ZDA obe guvernerski tekmi najbolj odmevata v luči kongresnih volitev prihodnje leto.