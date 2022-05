Zaradi načrtovane odprave pravice do splava se po ZDA krepijo protesti

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 13. maja - Številne organizacije, ki v ZDA zagovarjajo pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti, v soboto pripravljajo množične proteste po velikih ameriških mestih. V začetku meseca je namreč prišlo na dan, da načrtuje konservativna večina ameriškega vrhovnega sodišča ZDA, odpraviti zvezno pravico do splava.