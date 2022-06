Nove strankarske volitve v ZDA nakazale pomik demokratskih volivcev v sredino

New York, 9. junija - V ZDA se je v torek odvil doslej največji sveženj strankarskih volitev pred novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami sredi predsedniškega mandata. Izidi volitev v Kaliforniji, Iowi, Mississippiju, Montani, New Jerseyju in Južni Dakoti so pokazali, da so demokratski volivci spet bolj naklonjeni sredinskim kandidatom.