Odbor DZ za infrastrukturo opravil drugo branje prenove gradbeno-prostorske zakonodaje

Ljubljana, 27. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je v drugem branju potrdil predloga novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Med razpravo je veliko prahu dvignil predvsem amandma koalicije k 66. členu gradbenega zakona, ki po mnenju dela opozicije posega v zakon o vodah. Predlagani amandma so predlagatelji naknadno umaknili.