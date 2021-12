Inženirska zbornica Slovenije podpira predlog novega gradbenega zakona

Ljubljana, 7. decembra - Pooblaščeni inženirji in Inženirska zbornica Slovenije v nasprotju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pozdravljajo predlog novega gradbenega zakona. Kot so pojasnili, je zakon napisan na za uporabnika razumljiv način, prinaša pa tudi več izboljšav za različne udeležence v procesu graditev.