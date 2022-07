Primorske novice o redukcijah (9. 7.)

Koper, 8. julija - Mirjana Cerin se v komentarju Jim bodo oči odprle redukcije? zavoljo trenutnega pomanjkanja padavin in pitne vode sprašuje, ali bodo v Istri uvedli redukcije. Kot je navedla avtorica, so redukcijo nazadnje imeli leta 1987, ko je bilo v Istri manj prebivalcev in je bil tempo življenja v primerjavi z letošnjim letom počasnejši.