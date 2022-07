Mladina o pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja (8. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Grega Repovž v komentarju Zapravljena priložnost piše o pogajanjih, ki so se v začela med sindikati javnega sektorja in vlado, ki je zavrnila pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo. Avtor meni, da je vladni predlog o draginjskem dodatku v obliki dodatnega regresa za najnižjih 24 razredov nepremišljen in odraža nerazumevanje trenutnih razmer.