Večer o interventnem zakonu v zdravstvu (9. 7.)

Maribor, 8. julija - Jana Juvan v komentarju Hitro krpanje najhujšega piše o interventnem zakonu v zdravstvu, ki naj bi med drugim skrajšal čakalne vrste, ki jih je epidemija marsikje še poglobila. Po mnenju avtorice pa to ne bo čarobna rešitev za odpravo čakalnih vrst, saj so marsikje razlogi zanje tudi v kadrovski stiski, pomanjkanju intenzivnih postelj in opreme.