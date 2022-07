Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Tuje tiskovna agencije so danes me drugim poročale o odločitvi ustavnega sodišče, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Prav tako so poročale o video nagovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ga je namenil slovenskim poslankam in poslancem ter drugim vabljenim gostom.