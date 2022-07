V uporabi nova evropska uredba o splošni varnosti vozil

Bruselj, 6. julija - Z današnjim dnem se je začelo uporabljati novo evropsko uredbo o splošni varnosti vozil, v skladu s katero morajo biti novi tipi vozil na evropskem trgu opremljeni z naprednimi varnostnimi sistemi. To so med drugim sistemi za opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika, za ohranjanje voznega pasu ter za zmanjšanje mrtvih kotov.