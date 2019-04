Evropski parlament potrdil obvezno vgradnjo elektronskih varnostnih sistemov v vozila

Strasbourg, 16. aprila - Evropski poslanci so danes potrdili pravila, po katerih bodo morala biti z letom 2024 vsa nova vozila opremljena s celo vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih varnostnih sistemov. Pravila se nanašajo tako na osebne avtomobile kot tudi lahka dostavna vozila, tovornjake in avtobuse, so sporočili iz parlamenta.