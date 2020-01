V veljavi evropska uredba o splošni varnosti vozil

Bruselj, 5. januarja - Danes začenja veljati evropska uredba o splošni varnosti vozil, v skladu s katero bodo morali biti od julija 2022 vsi novi modeli vozil na evropskem trgu opremljeni z naprednimi varnostnimi sistemi. To so med drugim sistemi za opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika, za ohranjanje voznega pasu ter za zmanjšanje mrtvih kotov.