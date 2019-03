Nova vozila v EU kmalu obvezno z elektronskimi sistemi za večjo varnost

Bruselj, 26. marca - Za večjo varnost v cestnem prometu bodo morala biti z letom 2024 vsa nova vozila opremljena s celo vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih sistemov, so se na podlagi lanskih predlogov Evropske komisije danes dogovorili pogajalci Evropskega parlamenta in članic EU. S tem se tlakuje tudi pot v prihodnost s samovozečimi vozili.