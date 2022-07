Zagovorniki in nasprotniki predstavili argumente za in proti sežigalnici v Ljubljani

Ljubljana, 6. julija - Mestna občina Ljubljana je predstavila zamisel o gradnji sežigalnice, s katero bi, kot so izpostavili, trajno rešili problem nereciklabilnih mešanih odpadkov komunalnih odpadkov in dosegli umik premoga iz občine. Da sežigalnica ni rešitev, so medtem prepričani v več strankah, kjer objektu zaradi vplivov na okolje ostro nasprotujejo.