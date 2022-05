Zdravniška zbornica: Uredba za sežigalnice zapostavlja okoljski in zdravstveni vidik

Ljubljana, 25. maja - Uredba za podelitev koncesij za sežigalnice, ki jo je pred dvema tednoma izdala vlada, zapostavlja okoljski in zdravstveni vidik, opozarjajo v zdravniški zbornici. Omogoča namreč podeljevanje koncesij za dobo najmanj 30 let brez predhodne presoje vpliva sežiganja na okolje. Od nove vlade pričakujejo celovito in odgovorno ureditev področja.