Tudi Energetika Ljubljana zavrača opozorila zdravnikov glede sežigalnic

Ljubljana, 27. maja - Opozorila zdravniške zbornice, da uredba za sežigalnice zapostavlja okoljski in zdravstveni vidik, zavračajo tudi v Energetiki Ljubljana. V primeru, da bi na javnem razpisu pridobili koncesijo, bi v Ljubljani zgradili najsodobnejši objekt, so zatrdili in poudarili, da bi pri tem zasledovali tako okoljske kot zdravstvene cilje.