Ministrstvo: Sežigalnice le tam, kjer bo to varno za ljudi in okolje

Ljubljana, 25. maja - Nereciklabilne komunalne odpadke bodo v Sloveniji termično obdelovali le tam, kjer bo to varno za ljudi in okolje, zatrjujejo na ministrstvu za okolje in prostor. Izpostavljajo, da pridobitev koncesije ne bo zadostni pogoj za obratovanje sežigalnice, saj bo moral koncesionar izvesti postopke in pridobiti vsa predpisana soglasja in dovoljenja.