V Novem mestu osrednja prireditev srečanja Dobrodošli doma

Novo mesto, 2. julija - Na novomeškem Glavnem trgu se bo danes ob 17. uri začela osrednja prireditev štiridnevnega tradicionalnega srečanja Dobrodošli doma s predstavitvijo Slovencev iz zamejstva in sveta. Prireditelji pričakujejo do približno 500 udeležencev iz zamejstva in tujine. Zbrane bosta nagovorila resorni minister Matej Arčon in novomeški župan Gregor Macedoni.