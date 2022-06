Srečanje Dobrodošli doma ta teden v Ljubljani in Novem mestu

Novo mesto, 27. junija - Tradicionalna prireditev Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma, ki so jo zasnovali v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo letos potekala v Ljubljani in Novem mestu. Njen osrednji del bodo v soboto pripravili na novomeškem Glavnem trgu, kjer pričakujejo do približno 500 udeležencev srečanja iz zamejstva in tujine.

Srečanje bo tokrat pripravila ljubljanska Rafaelova družba. Njen direktor Lenart Rihar je na današnji novinarski konferenci v Novem mestu povedal, da se bo prireditev v četrtek začela v Ljubljani, v petek in v soboto bo potekala v Novem mestu, v nedeljo pa jo bodo zaključili v Ljubljani.

Srečanje bodo z večernim ogledom razstave Plečnikova knjižnica, ustvarjena za vse čase, in s koncertom ljubljanskih madrigalistov v četrtek začeli v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in ga v petek nadaljevali v Novem mestu, je dodala vodja projekta Anamarija Rajk.

Tam bodo najprej pripravili posvet o slovenskih migracijah na območju nekdanje Jugoslavije, popoldne pa bodo v Knjižnici Mirana Jarca pripravili predavanje o slikarju Maksimu Gaspariju ter odprli tri priložnostne razstave. V Kulturnem centru Janeza Trdine pa bodo odprli slikarsko razstavo Dragana Gačnika iz Zenice v BiH.

V soboto se na novomeškem stadionu Portoval obeta 7. nogometno prvenstvo Slovencev po svetu, Glavni trg pa bo že dopoldne obiskala Karavana okusov.

Popoldne bodo tam pripravili še predstavo Mala čarovnica skupine Mladi Celovčani, ob 17. uri pa se bo začela osrednja predstavitev Slovencev iz zamejstva in sveta z uvodnima pozdravnima govoroma ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona in novomeškega župana Gregorja Macedonija. Nastopili bodo slovenske skupine iz številnih držav in za konec večera še Prifarski muzikanti.

Srečanje Dobrodošli doma bodo v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani v nedeljo končali z 28. taborom Slovencev po svetu in razstavo akademske slikarke Klavdije Nose iz Argentine, je še napovedala Rajkova.

Macedoni v Novem mestu pričakuje do približno 500 udeležencev srečanja iz zamejstva in tujine. Kot je povedal, zamejci in Slovenci po svetu predstavljajo bogastvo, ki ga je treba ohranjati.

Po podatkih prirediteljev ima prireditev Dobrodošli doma že 12 let tradicije. Zasnovali so jo v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in jo približno dve tretjini tega obdobja tudi sami organizirali. Pred nekaj leti so njeno izvedbo zaupali štirim različnim organizacijam, letos pa je vrsta prišla na Rafaelovo družbo iz Ljubljane.