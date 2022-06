Minister Arčon sprejel predstavnike zamejskih civilnodružbenih organizacij

Ljubljana, 20. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Ljubljani sestal s predstavniki civilnodružbenih organizacij, ki delujejo z namenom povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu z domovino.

Sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki Združenja Slovenska izseljenska matica, Izseljenskega društva Slovenija v svetu, Rafaelove družbe in Svetovnega slovenskega kongresa, je bil v prvi vrsti spoznavne narave. Minister se je seznanil z aktivnostmi in ambicijami organizacij ter jih označil za neprecenljive.

"Zelo sem zadovoljen z vsemi aktivnostmi. Dogovorili smo se, da se bodo aktivno vključili v projekt Evropske prestolnice kulture 2025, prvič kot ključni promotorji tega dogodka in drugič kot soorganizatorji prireditve Dobrodošli doma, za katero si želim, da bi bila najbolj množična doslej, tudi v programskem smislu."

Aktivnosti, ki obsegajo učenje slovenščine, likovne akademije, razstave, športne prireditve, poletne tabore, izdajanje publikacij itn., bo urad še naprej podpiral, je zagotovil minister in si zaželel dobrega sodelovanja tudi v bodoče.

Naziv Evropska prestolnica kulture 2025 je bil dodeljen Novi Gorici in Gorici.