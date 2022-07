Primorske novice o spodbujanju zelene dežele (2. 7.)

Koper, 1. julija - Katja Gleščič v komentarju Vročinski val do novembra! izpostavi, da za klimatologi in okoljevarstveniki opozarjajo, da so sedanje razmere z izjemnimi temperaturami in sušo po Evropi le pokušina tega, kar nas čaka v prihodnosti. Meni, da se bo tudi v Sloveniji potrebno prilagoditi, pri tem pa omeni spodbujanje zelene dežele.