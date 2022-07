Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 7.)

Ljubljana, 1. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odločitvi slovenske vlade, da kmetom nameni 22 milijonov evrov pomoči in o izjavi slovenskega premierja Roberta Goloba, v kateri je opozoril na informacijsko vojno, ki na Zahodnem Balkanu divja glede Rusije. Poročale so tudi o srečanju slovenske in nemške zunanje ministrice v Berlinu.