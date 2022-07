Dnevnik o težkem položaju slovenskega nogometa (2. 7.)

Ljubljana, 1. julija - Miha Štamcar v komentarju Kaže, da je Olimpiji zmanjkalo denarja piše, da so slabi rezultati v Evropi in nezanimanje večjih klubov za naše nogometaše glavni vzrok, da se klub, kot je Olimpija, ne more finančno vzdrževati sam. Kot meni avtor, pa ima po drugi strani slovenski nogomet z ljubljansko Olimpijo na čelu še nekaj drugih težav.