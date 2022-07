Mladina o ponavljanju napak v vladi (1. 7.)

Ljubljana, 1. julija - Grega Repovž v komentarju Ponovitev razpravlja o začetnih napakah vlade Roberta Goloba ter jih primerja z začetki nekdanjih opozicijskih voditeljev, ki so na volitvah premagali SDS in Janeza Janšo. Po mnenju avtorja jim je skupen optimističen začetek in sestavljanje novega kadra, vendar tudi ponavljanje napak, ki so vlade pripeljale h koncu.