Peking opozorila Nata na grožnjo Kitajske označil za nesmiselna

Peking, 30. junija - Kitajske oblasti so danes kritizirale zvezo Nato in njen nov strateški načrt, ki opozarja na grožnjo Kitajske. Načrt so označile za nesmiseln in dodale, da je Nato tisti, ki predstavlja sistemski izziv svetovnemu miru in stabilnosti. Pri tem so opozorile, da bo usmeritev zavezništva v indijsko-pacifiško regijo samo še zaostrila napetosti.