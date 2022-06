Rusija za Nato največja grožnja

pripravil posebni poročevalec iz Madrida Blaž Mohorčič

Madrid, 29. junija - Voditelji držav članic Nata so danes v Madridu sprejeli več zgodovinskih odločitev. Med drugim so Rusijo, ki so jo doslej obravnavali kot strateško partnerico, označili za največjo grožnjo. Odločili so se tudi za temeljito okrepitev Natove obrambne in odvračalne drže, Švedsko in Finsko pa so povabili v zavezništvo.