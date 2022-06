Kitajska in Rusija na vrhu skupine Brics ostro kritizirali Zahod

Peking, 23. junija - Kitajska in Rusija sta na letošnjem vrhu skupine Brics ostro kritizirali Zahod, pri čemer je kitajski predsednik Xi Jinping članice pozval, naj si prizadevajo za pravičnost v svetu in nasprotujejo enostranskim sankcijam Zahoda. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Zahod obtožil egoizma in pozval k oblikovanju multipolarnega sistema.