Kitajska skupino G7 obtožuje ustvarjanja nepotrebnih delitev

Peking, 29. junija - Kitajske oblasti so danes obtožile skupino G7, da s svojimi kritikami njene trgovinske politike ustvarjajo nepotrebne delitve in konfrontacije brez občutka odgovornosti ali morale. Kritike skupine G7 so prišle le nekaj ur pred zasedanjem vrha Nata v Madridu, kjer naj bi 30-članska zveza prav tako zaostrila svoje stališče do Pekinga.