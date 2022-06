Putin: Rusija z vstopom Švedske in Finske v Nato nima težav

Aškabad, 30. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo ob obisku Turkmenistana dejal, da Rusija nima težav z vstopom Švedske in Finske v zvezo Nato. Vseeno pa je obsodil imperialne ambicije Nata in ga obtožil, da želi s konfliktom v Ukrajini uveljaviti svojo prevlado. Prav tako je zatrdil, da "posebna vojaška operacija" poteka metodično in po načrtih.