Rusija podelitev statusa kandidatk za članstvo označila za notranjo zadevo EU

Moskva, 24. junija - Ruske oblasti so danes odločitev voditeljev Evropske unije, da se Ukrajini in Moldaviji podeli status kandidatk za članstvo v EU, označile za notranjo zadevo Evrope, ki za Rusijo ne predstavlja tveganja. Hkrati so iz Moskve Zahod obtožili, da želi voditi vojno proti Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.