Države skupine Brics podprle možnost pogajanj med Rusijo in Ukrajino

Moskva, 24. junija - Države članice skupine Brics - Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika - so ob zaključku dvodnevnega virtualnega vrha skupine podprle nadaljevanje pogovorov med Moskvo in Kijevom, vendar niso natančno opredelile poti do končanja vojne v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.